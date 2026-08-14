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Gaziantep FK, Alanyaspor'u ağırlayacak

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, yarın saat 21.30'da sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Gaziantep Büyükşehir Stadı'ndaki maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Gaziantep FK'de 8 yeni transfer ilk kez forma şansı bekliyor. İki takım ligde 14 kez karşılaştı; Alanyaspor 8, Gaziantep FK 3 galibiyet aldı.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Sezon öncesi 8 yeni transferle kadrosunu güçlendiren Gaziantep FK'de Fuat Bavuk, Serdar Dursun, Kacper Tobiasz, Ulrich Meleke, Trivante Stewart, Florin Stefan, Kerim Çalhanoğlu ve Sabahattin Destici, bu hafta teknik direktör Mirel Radoi'den ilk kez forma şansı bekleyecek.

Alanyaspor'un üstünlüğü var

İki takım ligde daha önce 14 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 3'ünde Gaziantep FK, 8'inde Antalya ekibi üstünlük kurdu. İki takım arasındaki 3 mücadelede ise kazanan taraf olmadı.

Gaziantep ekibi, söz konusu maçlarda kalesinde gördüğü 23 gole, 12 golle cevap verebildi.

Kaynak: AA
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