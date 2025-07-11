Gaziantep FK, Sırbistan'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Sırbistan'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Sırbistan'ın Belgrad kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü ve takımın performansı kulüp yönetimi tarafından izlendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam ederken, taktik çalışmalarla sona erdi.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Erim Arıkan da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın silah bıraktığı mağara görüntülendi! İşte hikayesi

PKK'nın silah bıraktığı mağara görüntülendi! İşte hikayesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.