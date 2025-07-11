Gaziantep FK, Sırbistan'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Sırbistan'ın Belgrad kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü ve takımın performansı kulüp yönetimi tarafından izlendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam ederken, taktik çalışmalarla sona erdi.
Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Erim Arıkan da takip etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor