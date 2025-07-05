Gaziantep FK Sırbistan'da Laktat Testi Geçirdi

Yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdüren Gaziantep FK'de futbolcular, laktat testinden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde hazırlıklarını devam ettiren kırmızı-siyahlı ekipte oyuncuların kondisyon, dayanıklılık düzeyleri ve kandaki laktik asit seviyeleri ölçüldü.

Kırmızı- siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.