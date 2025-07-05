Gaziantep FK Sırbistan'da Laktat Testi Geçirdi
Yeni sezon hazırlıklarını Belgrad'da sürdüren Gaziantep FK, futbolcuları için laktat testi uyguladı. Testte oyuncuların kondisyon ve dayanıklılık düzeyleri ile kandaki laktik asit seviyeleri ölçüldü.
Yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdüren Gaziantep FK'de futbolcular, laktat testinden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde hazırlıklarını devam ettiren kırmızı-siyahlı ekipte oyuncuların kondisyon, dayanıklılık düzeyleri ve kandaki laktik asit seviyeleri ölçüldü.
Kırmızı- siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor