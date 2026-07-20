Gaziantep FK'de sezon hazırlıkları
Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Belgrad'da sürdürüyor. Teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde pas ve çift kale maç yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Güneydoğu temsilcisi, akşamki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman