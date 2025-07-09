Gaziantep FK, Sezon Hazırlıklarını Belgrad'da Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da antrenman yaptı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda, 5'e 2 pas çalışıldı.
Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor