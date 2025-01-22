Gaziantep FK, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonlarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Samsun'a giderek kampa girecek.