Gaziantep FK, Rumen teknik adam Mirel Radoi ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile prensip anlaşması sağladı. Radoi ve ekibi, kulüp yönetimi ile görüşmeler yapmak üzere Gaziantep'e davet edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Sayın Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan