Gaziantep FK maçının ardından - Haberler

Bulut, "Rakip öne geçti duran toptan. Beraberliği ve hatta öne geçme pozisyonları yeterince vardı. Kolayca bunları harcadık. 3-0 bir mağlubiyet yaşadık. 80'inci dakikadan sonra oyuna soktuğumuz arkadaşlarımızdan katkıyı göremedik. Bu da hoca olarak bana yazar. Bir dakikada iki gol yememiz güzel bir görüntü değil. Yaptığımız basit hatalardan yediğimiz 2 gol oldu. Maçın sonucu da bu şekilde olmamalıydı. En azından buradan 1 puan alıp gidebilirdik" şeklinde konuştu,