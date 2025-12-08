Haberler

Beşiktaş-Gaziantep FK maçında Sergen Yalçın'dan tek değişiklik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep Fk'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Bersan Duran üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Jurasek'in yerine sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'ı 11'de görevlendirdi. Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü; Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahada Ndidi ve Orkun Kökçü'yü sahaya süren Yalçın; hücum hattının sağında Cengiz Ünder, 10 numarada Cerny, sol kanatta ise Jota'yı görevlendirdi. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise El-Bilal Toure oldu.

UDUOKHAI KADRODA YER ALMADI

Siyah-beyazlı ekibin Alman stoperi Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı. Geçtiğimiz günlerde babaannesinin vefatı nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'dan izin alarak ülkesine giden tecrübeli savunmacı, dün yapılan antrenmanda da yer almamıştı.

RAFA SİLVA YİNE YOK

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe derbisinin ardından sakatlığını nedeniyle bir süre antrenmanlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Rafa Silva, daha sonra takımla birlikte antrenmanlarda yer almıştı. 4 gündür takımla çalışan Portekizli futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer bulmadı.

10 ARALIK 2016'DAKİ TERÖR SALDIRI UNUTULMADI

Beşiktaş - Gaziantep FK karşılaşmasını tribünler özel misafirler de takip etti. Siyah-beyazlı kulüp, 10 Aralık 2016 stadyum yakınında gerçekleştirilen terör saldırısındaki şehitlerin ailelerini misafir etti. Mücadele öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR GÖRÜLDÜ

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada, tribünlerde büyük boşluklar dikkat çekti. Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı konuk ettiği mücadelede kale arkası tribünlerde hemen hemen dolarken, doğu ve batı tribünlerde yer yer boşluklar görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title