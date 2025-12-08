Beşiktaş-Gaziantep FK maçında Sergen Yalçın'dan tek değişiklik

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep Fk 'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Bersan Duran üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Jurasek'in yerine sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'ı 11'de görevlendirdi. Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü; Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahada Ndidi ve Orkun Kökçü'yü sahaya süren Yalçın; hücum hattının sağında Cengiz Ünder, 10 numarada Cerny, sol kanatta ise Jota'yı görevlendirdi. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise El-Bilal Toure oldu.

UDUOKHAI KADRODA YER ALMADI

Siyah-beyazlı ekibin Alman stoperi Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı. Geçtiğimiz günlerde babaannesinin vefatı nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'dan izin alarak ülkesine giden tecrübeli savunmacı, dün yapılan antrenmanda da yer almamıştı.

RAFA SİLVA YİNE YOK

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe derbisinin ardından sakatlığını nedeniyle bir süre antrenmanlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Rafa Silva, daha sonra takımla birlikte antrenmanlarda yer almıştı. 4 gündür takımla çalışan Portekizli futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer bulmadı.

10 ARALIK 2016'DAKİ TERÖR SALDIRI UNUTULMADI

Beşiktaş - Gaziantep FK karşılaşmasını tribünler özel misafirler de takip etti. Siyah-beyazlı kulüp, 10 Aralık 2016 stadyum yakınında gerçekleştirilen terör saldırısındaki şehitlerin ailelerini misafir etti. Mücadele öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR GÖRÜLDÜ

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada, tribünlerde büyük boşluklar dikkat çekti. Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı konuk ettiği mücadelede kale arkası tribünlerde hemen hemen dolarken, doğu ve batı tribünlerde yer yer boşluklar görüldü.