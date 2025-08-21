Gaziantep FK, Luis Perez ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Gaziantep FK, Luis Perez ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Real Valladolid forması giyen İspanyol futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan imza töreni, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Real Valladolid forması giyen 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, sağ bek mevkiine önemli bir takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak İspanya ekiplerinden Real Valladolid forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transfer Luis Perez, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, İspanyol futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Luis Perez, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Luis Perez'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Konserde skandal: Genç kız evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar

Evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor

Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.