Gaziantep FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sürdürdü. Antrenman 1 saat 15 dakika sürdü ve çift kale maçla sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmaları ile başlayan antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor