Gaziantep FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sürdürdü. Antrenman 1 saat 15 dakika sürdü ve çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmaları ile başlayan antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
