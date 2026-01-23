Gaziantep FK, Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı. İdman, koordinasyon ve pas çalışmaları ile devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.
Kırmızı-siyahlı ekip yarınki idmanın ardından kampa girecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor