Gaziantep FK, Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı. İdman, koordinasyon ve pas çalışmaları ile devam etti.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip yarınki idmanın ardından kampa girecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
