Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Güncelleme:
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Maç, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, ligdeki 18 maçta 24 puanla 8. sırada yer alıyor. Sakat oyuncular nedeniyle eksik kadro ile mücadele edecekler.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 18 karşılaşmada 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 25 gol atarken kalesinde 31 gole engel olamadı.

Gaziantep Fk'de sakatlığı bulunan Mbakata, Kozlowski ve Abena, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Kırmızı-siyahlılarda ceza sınırında olan Draguş ve Ogün Özçiçek, yarın kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
