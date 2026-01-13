Haberler

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Gaziantep FK, Kocaelispor'u 87. dakikada Lungoyi'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada two kırmızı kart çıkarıldı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Harun Reşit Güngör

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Ogün Özçiçek, Gassama (Dk. 66 Sorescu), Camara, Maxim (Dk. 66 Melih Kabasakal), Bayo (Dk. 76 Lungoyi), Yusuf Karhan Kabadayı (Dk. 88 Gidado)

Kocaelispor: Jovanovic, Muharrem Cinan, Dijksteel, Smolcic, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Agyei), Keita, Petkovic, Linetty (Dk. 46 Rivas), Churlinov (Dk. 77 Ahmet Sağat), Can Keleş (Dk. 46 Nonge), Tayfur Bingöl

Gol: Dk. 87 Lungoyi ( Gaziantep Fk )

Kırmızı kartlar: Dk.13 Tayyip Talha Sanuç ( Gaziantep Fk ), Dk. 90+1 Keita (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 82 Zafer Görgen ( Gaziantep Fk ), Dk. 36 Tayfur Bingöl, Dk. 39 Petkovic (Kocaelispor)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Gaziantep Fk, konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yendi.

18. dakikada Maxim'in uzun pasıyla soldan ceza sahasına giren Bayo'nun iki rakibini çalımladıktan sonra müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Camara'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

26. dakikada Kocaelispor'un gelişen atağında ceza sahası solunda topla buluşan Churlinov'in vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

30. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında Maxim'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gassama'nın rakibini çalımladıktan sonra sert vuruşunda, kaleciden dönen topa Camara'nın dokunuşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Maxim'in uzun pasıyla ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol eden Gassama'nın vuruşunda top kaleciden döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonra erdi.

68. dakikada kullanılan köşe atışında Petkovic'in şutunda savunmadan dönen topa Tayfur Bingöl'ün vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

87. dakikada Gaziantep FK, 1-0 öne geçti. Orta sahada rakibinden topu kazanan Nazım Sangare, Lungoyi'yi gördü. Bu futbolcu, ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu.

Karşılaşma Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor


