Haberler

Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
Kayseri'de keserle eve giden Onur Uyumaz, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Görüntüler ortaya çıktı! İşte son yürüyüşü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'nın içme suyu barajına giden derede binlerce balık ölümü korkuttu

Binlerce balık kıyıya vurdu! Bursa'nın içtiği su tehlikede mi?
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

ChatGPT'ye oğlunu öldürmek istediğini söyledi ve tutuklandı

ChatGPT'ye korkunç planını anlattı! OpenAI FBI'a bildirdi
Batman'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 kişi yaralandı

Şehri savaş alanına çevirdiler! Olan, masumlara oldu
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, kaza anı kamerada

Elazığ'da feci kaza! Otomobilin ikiye bölündüğü anlar kamerada
Karaman'da okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı! 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı

Kavşakta çarpıştılar, kamerada! Serviste öğrenciler vardı
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek