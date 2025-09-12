Gaziantep FK, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 25 dakika sürdü ve yeni transferler de takımla çalıştı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla devam ederken taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Antrenmanda yeni transferler Rob Nizet ve Yusuf Kabadayı da takımla çalıştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor