Gaziantep FK, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta, şut çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçıyla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Juninho, Bacuna ve Myent Abena katılmadı.

Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar da meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Pazartesi günü izin yapacak olan kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına salı günü devam edecek.