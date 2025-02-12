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Gaziantep FK, Kış Transfer Döneminde 5 Takviye Yaptı

Gaziantep FK, Kış Transfer Döneminde 5 Takviye Yaptı
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Gaziantep Futbol Kulübü, 2024-2025 ara transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcu ile güçlendirirken, 7 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Yeni transferlerle birlikte takvimdeki ilk maçı Sivasspor ile oynayacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, 2024-2025 ara transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcu ile güçlendirirken, 7 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

Türkiye'de 13 Ocak'ta başlayan 2024-2025 Futbol Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi sona erdi. Transfer döneminin sona ermesinin ardından Trendyol Süper Lig'deki takımların yeni kadroları da şekillendi. Bu süreçte Gaziantep Futbol Kulübü kadrosunu 5 futbolcu ile güçlendirirken, 7 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

Gaziantep ekibi, kış transfer dönemine Emmanuel Boateng, İzzet Erdal, Muhammed Gümüşkaya (Kiralık), Anel Husic (Kiralık) ve Semih Güler'i kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılarda takımdan ayrılanlar ise Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Eren Erdoğan (Boluspor-Kiralık), Eren Çakır (Menemen FK-Kiralık), Mirza Cihan (Adanaspor-Kiralık), İlker Karakaş (Batman Petrolspor-Kiralık), Onurhan Babuşcu (Anadolu Üniversitesi-Kiralık) ve Ali Mevran Ablak (Kırşehir FSK-Kiralık) oldu.

Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü 13.30'da Sivasspor'u konuk edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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