Gaziantep FK, Kevin Rodrigues ile Anlaştı

Gaziantep FK, Kevin Rodrigues ile Anlaştı
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Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Rodrigues'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Portekizli futbolcunun, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Erim Arıkan'ın katılımıyla düzenlenen törende kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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