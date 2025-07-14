Gaziantep FK, Kevin Rodrigues ile Anlaştı

Gaziantep FK, Kevin Rodrigues ile Anlaştı
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Gaziantep Futbol Kulübü, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i 1 yıllığına kadrosuna kattı. İmza töreni, Sırbistan kampında gerçekleşti.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Kasımpaşa forması giyen Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sol bek mevkiine önemli bir takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki Portekizli Kevin Rodrigues'i 1 yıllığına kadrosuna kattı. Yeni transfer Rodrigues, takımın Sırbistan kampında Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

Kariyeri boyunca çeşitli takımlarda toplam 258 resmi karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, 12 gol ve 23 asistlik performans gösterdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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