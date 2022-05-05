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Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve hız çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alandaki çift kale maçla son buldu.

Kulüp Başkanı Cevdet Akınal ile Genel Sekreter Erhan Özmen de bir süre antrenmanı izledi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kayserispor, Erol Bulut, Spor, Haberler

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