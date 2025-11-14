Gaziantep FK, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve pas çalışmaları ile devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.