Gaziantep FK, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Bellona Kayserispor maçı öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ardından Kacper Kozlowski'nin doğum günü kutlandı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Antrenmanın ardından Kacper Kozlowski'nin doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.