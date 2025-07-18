Gaziantep FK, Kayseri'de İkinci Etap Kampına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Kayseri'de İkinci Etap Kampına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Antrenmanlar teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleşiyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
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