Gaziantep FK, Kayseri'de İkinci Etap Kampına Başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmanda yeni transfer Kevin Rodrigues de takımla birlikte çalıştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve düz koşu hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Takımın yeni transferi Kevin Rodrigues, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor