Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, koordinasyon, pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Tedavi süreci sona eren Myenty Abena da takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken top kapma çalışmaları ile sona erdi.

Tedavi süreci sona eren Myenty Abena da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
