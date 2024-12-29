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Gaziantep FK Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor
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