Gaziantep FK Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.