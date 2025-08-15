Gaziantep FK, Kaleci Zafer Görgen'i Kiralık Olarak Transfer Etti

Gaziantep FK, Kaleci Zafer Görgen'i Kiralık Olarak Transfer Etti
Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, 25 yaşındaki kaleci Zafer Görgen'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. İmza töreninde kulüp başkanı Memik Yılmaz, Görgen'e hoş geldin dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, kaleci Zafer Görgen'i 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor oyuncusu 25 yaşındaki eldiven, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Gaziantep FK'ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Zafer Görgen'in kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza törenine ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, "Zafer Görgen'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
