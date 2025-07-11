Gaziantep FK, Juninho Bacuna ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Suudi Arabistan'dan orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'yı 2+1 yıllığına transfer etti. Bacuna, kulüp başkanının katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Wehda forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Juninho Bacuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Juninho Bacuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Bacuna'nın, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor