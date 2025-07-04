Gaziantep FK, Hazırlık Kampına Sırbistan'da Devam Ediyor

Gaziantep FK, Hazırlık Kampına Sırbistan'da Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın Belgrad şehrinde sürdürüyor. Takım, ısınma ve dayanıklılık koşuları ile başlayan antrenmanlarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştiriyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Kırmızı-siyahlıların, ısınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanının, top kapma çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
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