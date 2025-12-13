Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Tedavi süreci devam eden Melih Kabasakal takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.