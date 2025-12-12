Haberler

Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanda futbolcular koordinasyon ve pas çalışmaları yaparken, Melih Kabasakal tedavisi nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Tedavisi devam eden Melih Kabasakal, takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
