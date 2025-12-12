Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Tedavisi devam eden Melih Kabasakal, takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.