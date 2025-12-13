Haberler

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Güncelleme:
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile kendi sahasında mücadele edecek. Maç, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak. Kırmızı-siyahlılar, ligde şu ana kadar 6 galibiyet elde etti.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 23 gol atarken kalesinde 24 gole engel olamadı.

Gaziantep Fk'de sakatlığı bulunan Melih Kabasakal, kadroda yer alamayacak.

Kırmızı-siyahlılarda Camara ise Göztepe karşısında kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

İki kez galibiyet sevinci yaşadı

Rakibiyle 8 kez karşılaşan Gaziantep ekibi, 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

İki takım arasında oynanan karşılaşmaların 5'i beraberlikle sonuçlanırken 1 maçı ise Göztepe kazandı.

Bu maçlarda Gaziantep FK, rakip fileleri 11 kez havalandırırken kalesinde 9 gol gördü.

Güneydoğu temsilcisi, Göztepe ile evinde oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
