Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Golleri Sorescu ve Maxim'in penaltısı ile kaydeden Gaziantep, maçta önemli bir galibiyet elde etti.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Sorescu, Abena, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Semih Güler), Rodrigues, Ogün Özçiçek (Dk.74 Luis Perez), N'diaye (Dk.60 Bacuna), Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Boateng
Gençlerbirliği : Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Traore (Dk. 69 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk.82 Dilhan Demir), Nalepa, Abdurrahim Dursun (Dk. 69 Sinan Osmanoğlu), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Koita)
Goller: Dk. 43 Sorescu, Dk. 90+2 (penaltıdan) Maxim ( Gaziantep Fk ), Dk. 8 Zuzek ( Gençlerbirliği )
Kırmızı Kart: 90+2 Nalepa ( Gençlerbirliği )
Sarı kart: Dk.31 Boateng, Dk. 37 Arda Kızıldağ Dk. 58 Abena ( Gaziantep Fk ), Dk. 45 Traore, Dk. 59 Göktan Gürpüz, Dk. 63 Nalepa, Dk. 85 Gökhan Akkan, Dk. 86 Samed Onur ( Gençlerbirliği )
51. dakikada savunmada kaptırılan topu alan Metehan Mimaroğlu'nun ara pasında topla bilişan Abdurrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
54. dakikada Metehan'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Traore'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
79. dakikada ceza sahasına giren Sorescu'nun pasında Maxim'in gelişine vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.
88. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayına uzaklaştırılan topa Sorescu'nun sert vuruşunda kaleci Gökhan, gole izin vermedi.
90+2. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'yi formasından Nalepa'nin çekmesi üzerine hakem Atilla Karaoğlun penaltı noktasını gösterdi. Nalepa ise ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Penaltı atışını kullanan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-1
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.