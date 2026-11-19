Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, 1 saat 10 dakika sürdüğü belirtildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği, karşılaşmaya yönelik son taktik çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Bu arada teknik direktör Volkan Demirel'in ekibinde yardımcı antrenörler Gökhan Kağıtçıoğlu, Bekir İrtegün, Arda Keskin ve Mustafa Aksoy, kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu, atletik performans antrenörleri Kubilay Topçuoğlu ve Mustafa Burak Cağdanlıoğlu, maç ve performans analisti Özgün Miraç Özçilingir ile analiz antrenörü Tayfun Kayabaş'ın görev yaptığı kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, yarın sabah saatlerinde Ankara'ya giderek maç öncesi kampa girecek.

Kaynak: AA