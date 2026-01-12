Haberler

Karamba Gassama, Gaziantep FK'da

Karamba Gassama, Gaziantep FK'da
Gaziantep Futbol Kulübü, Arnavutluk Ligi ekiplerinden Dinamo City forması giyen 21 yaşındaki Gambiyalı orta saha oyuncusu Karamba Gassama ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferine başarılar diledi.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Arnavutluk Ligi'nin Dinamo City takımında forma giyen genç yıldız Karamba Gassama ve kulübü ile oyuncunun kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Karamba Gassama, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini 3.5 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Karamba Gassama'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
