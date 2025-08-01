Gaziantep FK - Galatasaray Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

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Gaziantep FK'nin Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için bilet fiyatları belli oldu. Biletler 4 Ağustos'ta satışa sunulacak.

Gaziantep FK'nin Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile yapacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geleceği yeni sezonun açılış maçı için bilet fiyatlarının belli olduğu belirtildi.

4 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren satışa sunulacak biletlere, VIP tribünleri için 5 bin 927 ile 6 bin 927, maraton tribünleri için 3 bin 327 ile 3 bin 927, güney alt blokları için 2 bin 827, misafir takım tribünü için de 3 bin 627 liradan sahip olunabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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