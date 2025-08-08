Gaziantep FK-Galatasaray Maçında VAR Hakemi Sarper Barış Saka

Gaziantep FK-Galatasaray Maçında VAR Hakemi Sarper Barış Saka
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Gaziantep FK ile Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi Sarper Barış Saka olarak belirlendi. Maç saat 21.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2025 - 2026 sezonunun açılış maçında saat 21.30'da Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Müsabakada Ali Şansalan sezonun ilk düdüğünü çalan hakem olacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka'ya AVAR'da Candaş Elbil eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
