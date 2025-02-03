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Gaziantep FK-Galatasaray Maçında VAR Fabio Maresca

Gaziantep FK-Galatasaray Maçında VAR Fabio Maresca
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'nın Galatasaray ile oynayacağı maçta Video Yardımcı Hakem olarak İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. Maresca'ya, AVAR olarak İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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