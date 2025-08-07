Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Nazım Sangare'ye hoş geldin karşılaması yapıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman taktik çalışmalarla son buldu.

Takımla birlikte ilk antrenmanına katılan yeni transfer Nazım Sangare'ye, takım arkadaşları tarafından hoş geldin karşılaması yapıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
