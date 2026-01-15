Haberler

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maça hazırlanıyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanlarda koşu, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde koşu, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktik idmanla tamamladı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın sabahki antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
