Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Gaziantep FK, Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan çalışmalar, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, hücum organizasyonları ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
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