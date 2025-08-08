Gaziantep FK, Galatasaray'a karşı 40. saniyede penaltı bekledi
Süper Lig'de sezonun ilk maçında Gaziantep FK, Galatasaray maçında 40. saniyede penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray karşı karşıya geldi.
GAZİANTEP FK PENALTI BEKLEDİ
Zorlu rakibini sahasında ağırlayan Gaziantep FK, maçın henüz 40. saniyesinde penaltı bekledi. Gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi, Lucas Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Kırmızı-siyahlı oyuncular, karşılaşmanın hakem Ali Şansalan'a yoğun itirazda bulundu. Hakem Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.
İşte o pozisyon;