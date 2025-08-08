Gaziantep FK, Galatasaray'a karşı 40. saniyede penaltı bekledi

Gaziantep FK, Galatasaray'a karşı 40. saniyede penaltı bekledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de sezonun ilk maçında Gaziantep FK, Galatasaray maçında 40. saniyede penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray karşı karşıya geldi.

GAZİANTEP FK PENALTI BEKLEDİ

Zorlu rakibini sahasında ağırlayan Gaziantep FK, maçın henüz 40. saniyesinde penaltı bekledi. Gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi, Lucas Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Kırmızı-siyahlı oyuncular, karşılaşmanın hakem Ali Şansalan'a yoğun itirazda bulundu. Hakem Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon;

Gaziantep FK, Galatasaray'a karşı 40. saniyede penaltı bekledi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Öldürmeye tam teşebbüs! İsrailli taraftarlar futbolcuya havai fişek attı

Öldürmeye teşebbüs! İsrailli taraftarlar futbolcuya bakın ne fırlattı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

ya utanın artık yalan Dolan penaltı doymadıniyetin ne kadar arsızsınız utanın biraz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Önce bir Türkçe yazmayı öğrenmeni tavsiye ederim.

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

ya utanın artık hakemlerle penaltılarla doymadıniyetin ne kadar arsızsıniyetin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor

Kenti saran orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.