Gaziantep FK, Halil Dervişoğlu'nu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar kiralanması için konusunda oyuncu ve Galatasaray Kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "2024-2025 sezonunda da kulübümüzde forma giyen ve kırmızı-siyahlı armamız altında mücadele eden Halil Dervişoğlu, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da katılımıyla kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Halil Dervişoğlu'na bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA