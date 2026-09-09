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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Göztepe maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmanı, 19 yaş altı takımıyla yapılan antrenman maçıyla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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