Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe ile yapacağı maç için son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, maçın son taktik çalışmasıyla son buldu.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz