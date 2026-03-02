Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki Fenerbahçe maçının hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yaparak başladı. Futbolcular, yenilenme çalışmaları ve pas idmanı gerçekleştirdi.
Gaziantep Fk, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Samsunspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı şut çalışmalarıyla sonlandırdı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan