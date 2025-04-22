Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenman, futbolcuların farklı programlarla antrenman yapmasıyla sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladıkları antrenmanı, pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.