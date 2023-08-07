Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenman ile Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.