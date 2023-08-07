Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenman ile Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç gerçekleştirildi.
Gaziantep Fk yarın yapacağı antrenman ile Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.