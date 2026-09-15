Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında 9 maç sonra puan aldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, rakibinden 9 maç sonra puan almayı başardı.

Ligde geride kalan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Güneydoğu temsilcisi, topladığı 8 puanla 7. sırada yer aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

Fenerbahçe'ye karşı 9 maç sonra puan aldı

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında aldığı beraberlikle rakibine karşı ligde oynadığı son 9 maçın ardından ilk kez puan elde etti.

Güneydoğu temsilcisi, Fenerbahçe ile daha önce oynadığı 9 lig maçının tamamından mağlubiyetle ayrılmıştı. Gaziantep FK, ligde son olarak 2021-2022 sezonunda evinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti.

Bu arada Fenerbahçe'den 1 puan alan Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

Kaynak: AA